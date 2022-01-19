«Зенит» пока не предлагал Семаку новый контракт

Действующее трудовое соглашение между петербургским «Зенитом» и наставником команды Сергеем Семаком истекает по окончании текущего сезона. Как стало известно журналистам Metaratings.ru, руководство «сине-бело-голубых» пока не вступало в переговоры с тренером о пролонгации сотрудничества.

При этом источник отмечает, что переговорный процесс может стартовать в ближайшее время. Клуб пока не рассматривает кандидатуры других специалистов.

Сергей Богданович занял пост рулевого петербургского коллектива в 2018 году. Под его руководством команда три раза подряд становилась чемпионом России.