Генпродюсер «Матч ТВ»: «Наш канал - лучший в мире»

Александр Тащин, занимающий пост генпродюсера «Матч ТВ», рассказал, какой телевизионный канал считает лучшим в мире. Об этом он поведал в разговоре со Sports.ru.

«Лучший канал мира? «Матч ТВ». Кроме «Матч ТВ», ничего не смотрю - не успеваю», - сказал руководитель.

Напомним, что Тащин занял пост генерального продюсера «Матч ТВ» в прошлом году, сменив на этой должности Тину Канделаки. Телеканал является вещателем матчей российской Премьер-лиги.

Чемпионат России сейчас находится на зимнем перерыве. Поединки возобновятся в феврале.