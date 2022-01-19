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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генпродюсер «Матч ТВ»: «Наш канал - лучший в мире»

19 Января 2022 • 10:38 Комментировать

Александр Тащин, занимающий пост генпродюсера «Матч ТВ», рассказал, какой телевизионный канал считает лучшим в мире. Об этом он поведал в разговоре со Sports.ru.

«Лучший канал мира? «Матч ТВ». Кроме «Матч ТВ», ничего не смотрю - не успеваю», - сказал руководитель.

Напомним, что Тащин занял пост генерального продюсера «Матч ТВ» в прошлом году, сменив на этой должности Тину Канделаки. Телеканал является вещателем матчей российской Премьер-лиги.

Чемпионат России сейчас находится на зимнем перерыве. Поединки возобновятся в феврале.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тащин Матч ТВ
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