Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов»

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича», но минимум один раз вылетел из английской Премьер-лиги», - цитирует Талалаева sport24.

После восемнадцати туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять зачетных баллов.

Напомним, что совсем недавно краснодарский клуб объявил об отставке белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.