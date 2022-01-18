Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов»

18 Января 2022 • 20:56 Комментировать (1)

Наставник грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал назначение Даниэля Фарке на пост главного тренера «Краснодара».

«Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов. Да, Фарке увеличил процент владения у «Норвича», но минимум один раз вылетел из английской Премьер-лиги», - цитирует Талалаева sport24.

После восемнадцати туров «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять зачетных баллов.

Напомним, что совсем недавно краснодарский клуб объявил об отставке белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Андрей Талалаев Даниэль Фарке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
18 Января 2022 в 21:14
Интересно о каком серьезном титуле идёт речь при привлечении тренера из Европы в Краснодар. ?
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Января
21:41 · Россия. Премьер-лига
Гисдоль – о начале сборов: «Вижу, что игроки сильно соскучились по футболу»
21:32 · Россия. Премьер-лига
«Химки» перехватили у ЦСКА Главчича
20:56 · Россия. Премьер-лига
Талалаев: «Удивительно, что Галицкий взял тренера без серьезных титулов» 1
20:20 · Россия. Премьер-лига
В «Лацио» опровергли слухи о переходе Мурики в ЦСКА
19:50 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» назвал первых соперников на зимних сборах
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Тюкавин сказал, что у него нет одежды красного цвета – в сети появилось его детское фото в футболке «Спартака» 1 фото
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Сильянов временно переходит из «Локомотива» в «Ростов»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Федун не беспокоится за «Спартак», несмотря на обострение в ОАЭ
18:21 · Россия. Премьер-лига
Милонов опасается, что России не дадут провести Евро-2032 2
17:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Черышева высказался по поводу слухов о переговорах со «Спартаком»
16:46 · Россия. Премьер-лига
​Пруцев приедет на сбор «Спартака» в ближайшее время
16:20 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, какой вариант лимита на легионеров продвигает Федун
15:44 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Рубина» перешёл в чемпионат Шотландии
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев раскритиковал Тюкавина за его позицию в вопросе переезда в Европу
14:19 · Россия. Премьер-лига
​На повышение: Мелкадзе может сменить «Спартак» на «Сочи»
Все новости
Рекомендуем