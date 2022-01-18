В «Лацио» опровергли слухи о переходе Мурики в ЦСКА

Нападающий Ведат Мурики останется в «Лацио» и не станет переходить в ЦСКА, об этом общественность проинформировал спортивный директор «орлят» Игли Таре. Ранее «армейцы» предлагали «Лацио» сумму в 2 с половиной миллиона евро за аренду футболиста, включив в соглашение право на выкуп за 8 млн евро.

Но, как утверждает Таре, эта информация не соответствует действительности, 27-летний футболист сборной частично признанного Косово не станет уходить в ЦСКА.

- Это ложные слухи, Мурики не уходит в ЦСКА, - приводит слова Таре итальянский репортер Маурицио Романо.

Мурики выступает за «Лацио» с 2020 года, для него это первый опыт в большом чемпионате после выступлений в Албании и Турции.