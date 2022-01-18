​«Локомотив» назвал первых соперников на зимних сборах

«Локомотив» готовится к возобновлению сезона на сборах в испанской Марбелье. Во вторник вечером пресс-служба московского клуба назвала имена своих первых соперников по контрольным матчам.

22 января «Локомотив» сыграет против «Яблонеца», а 26 января – против «Спарты». Оба соперника команды Маркуса Гисдоля представляют Чехию.

Напомним, что «Локомотив» после первой части чемпионата занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Локомотив» проведёт 27 февраля. «Железнодорожники» сыграют против «Краснодара» на поле соперника.