Говоря о соперничестве со «Спартаком», молодой динамовец Константин Тюкавин сказал, что у него нет даже одежды красного цвета. Спустя несколько часов в сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака». Его на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал журналист Дмитрий Егоров.

В комментариях под фотографией отметился экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне защищающий цвета «Химок». Он написал, что Константин Тюкавин выбирает «правильные цвета».

В сезоне 2021/2022 Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей. На счету 19-летнего нападающего шесть забитых мячей.