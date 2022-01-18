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​Тюкавин сказал, что у него нет одежды красного цвета – в сети появилось его детское фото в футболке «Спартака» фото

18 Января 2022 • 19:41 Комментировать

Говоря о соперничестве со «Спартаком», молодой динамовец Константин Тюкавин сказал, что у него нет даже одежды красного цвета. Спустя несколько часов в сети появилось детское фото Тюкавина в футболке «Спартака». Его на своей страничке в «Инстаграме» опубликовал журналист Дмитрий Егоров.

В комментариях под фотографией отметился экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков, ныне защищающий цвета «Химок». Он написал, что Константин Тюкавин выбирает «правильные цвета».

В сезоне 2021/2022 Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей. На счету 19-летнего нападающего шесть забитых мячей.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Константин Тюкавин
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