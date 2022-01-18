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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун не беспокоится за «Спартак», несмотря на обострение в ОАЭ

18 Января 2022 • 18:40 Комментировать

Ряд клубов российской Премьер-лиги в настоящий момент готовятся к возобновлению сезона в солнечных ОАЭ. Одним из таких клубов является «Спартак». К сожалению, ситуация на Ближнем Востоке сейчас неспокойна – накануне Абу-Даби был атакован беспилотниками из Йемена.

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос «Спорт-Экспресса» по поводу пребывания команды в ОАЭ.

«Объединенные Арабские Эмираты - большая страна. Я не вижу никаких угроз ни для «Спартака», ни для людей, которые там сейчас находятся. В данный момент даже за команду не тревожусь», - поделился своими мыслями владелец московского клуба.

Также Леонид Федун сказал, что он планирует посетить расположение команды во время подготовительного процесса в ОАЭ.

После первой части сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
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