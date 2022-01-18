Агент Черышева высказался по поводу слухов о переговорах со «Спартаком»

Действующий контракт Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитан до конца текущего сезона, так что вопрос о будущем российского полузащитника остаётся открытым. Черышева уже давно слухи связывают с возможным переездом в Премьер-лигу России. Появлялись слухи о переговорах представителей игрока со «Спартаком». По поводу этой информации высказался агент Черышева Хуан Лопес.

«Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со «Спартаком», - сказал Лопес sport24, отметив, что Черышев сейчас сосредоточен на настоящем и не думает о будущем.

В конце декабря Денису Черышеву исполнился 31 год. В сезоне 2021/2022 россиянин забил один гол и отдал два голевых паса в 13 играх «Валенсии».