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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Черышева высказался по поводу слухов о переговорах со «Спартаком»

18 Января 2022 • 17:31 Комментировать

Действующий контракт Дениса Черышева с «Валенсией» рассчитан до конца текущего сезона, так что вопрос о будущем российского полузащитника остаётся открытым. Черышева уже давно слухи связывают с возможным переездом в Премьер-лигу России. Появлялись слухи о переговорах представителей игрока со «Спартаком». По поводу этой информации высказался агент Черышева Хуан Лопес.

«Это бред. Ничего не было, никаких переговоров не вели со «Спартаком», - сказал Лопес sport24, отметив, что Черышев сейчас сосредоточен на настоящем и не думает о будущем.

В конце декабря Денису Черышеву исполнился 31 год. В сезоне 2021/2022 россиянин забил один гол и отдал два голевых паса в 13 играх «Валенсии».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валенсия Денис Черышев
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