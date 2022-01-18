​Пруцев приедет на сбор «Спартака» в ближайшее время

Последним зимним новичком «Спартака» должен стать полузащитник Данил Пруцев. По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время 21-летний футболист приедет на сбор «красно-белых» и начнёт заниматься с командой.

О том, что Данил Пруцев будет последним новичком «Спартака» в это трансферное окно, на прошлой неделе рассказывал спортивный директор московского клуба Лука Каттани, давший пресс-конференцию.

Данил Пруцев пока что является игроком «Крыльев Советов». В сезоне 2021/2022 полузащитник провёл за самарцев 19 матчей в чемпионате и Кубке России. Результативными действиями Пруцев не отмечался.