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​Пруцев приедет на сбор «Спартака» в ближайшее время

18 Января 2022 • 16:46 Комментировать

Последним зимним новичком «Спартака» должен стать полузащитник Данил Пруцев. По информации «Спорт-Экспресса», в ближайшее время 21-летний футболист приедет на сбор «красно-белых» и начнёт заниматься с командой.

О том, что Данил Пруцев будет последним новичком «Спартака» в это трансферное окно, на прошлой неделе рассказывал спортивный директор московского клуба Лука Каттани, давший пресс-конференцию.

Данил Пруцев пока что является игроком «Крыльев Советов». В сезоне 2021/2022 полузащитник провёл за самарцев 19 матчей в чемпионате и Кубке России. Результативными действиями Пруцев не отмечался.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Данил Пруцев трансферы футбола - зима 2022
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