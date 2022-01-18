​Стало известно, какой вариант лимита на легионеров продвигает Федун

Тема лимита на легионеров в российском футболе остаётся обсуждаемой. Бытует мнение, что нынешний формат лимита не способствует прогрессу российских футболистов, обеспечивая им тепличные условия.

Поговаривают, что в обозримом будущем лимит на легионеров в Премьер-лиге России может измениться. «Спорт-Экспрессу» стал известен вариант, который продвигает Леонид Федун. По данным источника, владелец «Спартака» лоббирует увеличение мест для легионеров в заявке с 8 до 13. Также Федун поддерживает выплаты для клубов за задействование в игре молодых российских игроков, возраст которых не превышает 23 года.

В настоящий момент каждый клуб может заявить на сезон 8 легионеров. Ограничений по одновременному их пребыванию на поле нет.