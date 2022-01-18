​Губерниев раскритиковал Тюкавина за его позицию в вопросе переезда в Европу

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова молодого нападающего «Динамо» Константина Тюкавина. 19-летний игрок заявил, что готов подписать пожизненный контракт с «бело-голубыми» и не ехать в Европу.

Губерниев раскритиковал Тюкавина за такую позицию, указав на то, что футболисты не хотят выходить из зоны комфорта. В качестве положительного примера, среди прочих, комментатор привёл Алексея Миранчука, ныне пытающегося заявить о себе в итальянской Серии А.

«Конечно, Тюкавин сидел бы на попе в «Динамо» и играл бы через пень-колоду, при этом ему ещё платили бы большую зарплату. Ну пускай сидит», - сказал Губерниев в комментарии для «Спорт-Экспресса».

В сезоне 2021/2022 Константин Тюкавин провёл за «Динамо» 20 матчей. На счету нападающего 6 голов и 3 голевых паса.