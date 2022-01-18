​На повышение: Мелкадзе может сменить «Спартак» на «Сочи»

В зимнее трансферное окно нападающий Георгий Мелкадзе может перебраться из «Спартака» в «Сочи». Об этом рассказывает sport24.

Георгий Мелкадзе не отправился со «Спартаком» на первый зимний сбор в ОАЭ. Действующий контракт 24-летнего форварда рассчитан до завершения текущего сезона.

В сезоне 2021/2022 из-за повреждения Георгий Мелкадзе играл мало. За первую команду «Спартака» он отыграл только 61 минуту в четырёх играх. Результативными действиями форвард не отмечался.

Переход из «Спартака» в «Сочи» будет означать для Георгия Мелкадзе повышение, ведь москвичи занимают девятое место в таблице, а сочинцы – третье.