​Новичок ЦСКА Медина: «Мама моей девушки говорит на русском или на украинском – толком не понял»

Состав ЦСКА в зимнее трансферное окно усилил парагвайский полузащитник Хесус Медина, который в прошлом сезоне стал чемпионом в МЛС в составе «Нью-Йорк Сити». В интервью клубной пресс-службе московских «армейцев» Медина заявил, что собирается выучить русский язык. Любопытно, что в семье его парагвайской девушки есть те, кто говорит на русском.

«У моей девушки мама и бабушка с дедушкой из Украины. Они говорят на русском или на украинском, я ещё толком не понял, но знаю, что эти языки тоже близки», - слова Медины приводятся на сайте ЦСКА.

Хесус Медина отметил, что его девушка на русском языке не говорит, ведь она родилась в Парагвае.