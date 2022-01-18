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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Медина выбрал игровой номер в ЦСКА

18 Января 2022 • 13:22 Комментировать

Новичок столичного ЦСКА Хесус Медина, пополнивший ряды москвичей 17 января, определился с игровым номером. Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте «армейцев», парагвайский полузащитник будет выступать в футболке с 28-м номером на спине.

Хесус перебрался в российский чемпионат на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был представитель МЛС «Нью-Йорк Сити». Медина поставил подпись под долгосрочным контрактом с ЦСКА. Договор рассчитан до лета 2025 года.

На зимний перерыв в Премьер-лиге подопечные Алексея Березуцкого ушли на четвертом место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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