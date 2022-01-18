Медина выбрал игровой номер в ЦСКА

Новичок столичного ЦСКА Хесус Медина, пополнивший ряды москвичей 17 января, определился с игровым номером. Как сообщается в официальном твиттер-аккаунте «армейцев», парагвайский полузащитник будет выступать в футболке с 28-м номером на спине.

Хесус перебрался в российский чемпионат на правах свободного агента. Его предыдущим клубом был представитель МЛС «Нью-Йорк Сити». Медина поставил подпись под долгосрочным контрактом с ЦСКА. Договор рассчитан до лета 2025 года.

На зимний перерыв в Премьер-лиге подопечные Алексея Березуцкого ушли на четвертом место в турнирной таблице.