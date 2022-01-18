Фомин: «Хочется вернуться в Катар в качестве игрока сборной России»

Хавбек столичного «Динамо» Даниил Фомин рассказал, что хотел бы сыграть за сборную России на чемпионате мира в Катаре. Однако для этого национальной команде нужно сперва преодолеть стыковые матчи.

«Хочется вернуться в Катар в качестве игрока сборной. Когда смотришь на стадион ЧМ из окна отеля, сразу появляется мотивация работать», - передает слова полузащитника клубная пресс-служба.

Напомним, что динамовцы поводят свой зимний сбор в Катаре.

В первом стыковом матче за право сыграть на мундиале-2022 сборная России встретится с командой Польши. Поединок состоится в Москве 24 марта.