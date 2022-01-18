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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Зенит» работает в ОАЭ в обычном режиме

18 Января 2022 • 12:47 Комментировать

«Зенит» входит в число клубов российской Премьер-лиги, которые готовятся к возобновлению сезона в ОАЭ. Там ситуация не вполне спокойная из-за атаки йеменских повстанцев. Тем не менее, лидер чемпионата России работает в обычном режиме. Об этом сообщил журналист Вячеслав Короткин в своём телеграм-канале «Слава! – новости футбола». Он отмечает, что «Зенит» базируется далеко от места, где произошла атака. В этом районе обстановка спокойная, и ничто не мешает чемпиону России последних лет проводить занятия.  

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 17 февраля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Бетиса» в Лиге Европы.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит
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