​«Зенит» работает в ОАЭ в обычном режиме

«Зенит» входит в число клубов российской Премьер-лиги, которые готовятся к возобновлению сезона в ОАЭ. Там ситуация не вполне спокойная из-за атаки йеменских повстанцев. Тем не менее, лидер чемпионата России работает в обычном режиме. Об этом сообщил журналист Вячеслав Короткин в своём телеграм-канале «Слава! – новости футбола». Он отмечает, что «Зенит» базируется далеко от места, где произошла атака. В этом районе обстановка спокойная, и ничто не мешает чемпиону России последних лет проводить занятия.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт 17 февраля. В этот день команда Сергея Семака сыграет против «Бетиса» в Лиге Европы.