Бывшая жена Мамаева: «Павел не любит показуху, фото кольца выложили, чтобы меня позлить»

В конце декабря новая девушка Павла Мамаева по имени Надежда сделала в «Инстаграме» публикацию с помолвочным кольцом. Бывшая жена футболиста Алана высказалась на этот счёт в программе «Есть тема!» на канале «Матч ТВ».

«Павел не любит эту показуху», - сказала Алана. По её словам, футболист в своё время просил её не публиковать фотографии подарков, чтобы не злить людей.

«Сейчас это выложили, чтобы меня позлить», - поделилась своим мнением бывшая жена футболиста.

Напомним, что Павел Мамаев развёлся с Аланой весной прошлого года.

В зимнее трансферное окно Павел Мамаев сменил клубную прописку, перебравшись из «Ростова» в «Химки».