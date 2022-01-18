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В «Спартаке» высказались о вооружённом конфликте в ОАЭ, где проходит сбор команды

18 Января 2022 • 11:42 Комментировать

Московский «Спартак» продолжит проводить тренировочный сбор в Объединённых Арабских Эмиратах, несмотря на атаку некоторых местных объектов йеменскими хуситами. Об этом заявил руководитель клубной пресс-службы Дмитрий Зеленов. Его слова приводит «Спорт-экспресс».

По словам Дмитрия, эта ситуация не повлияет на работу команды. Сбор проходит в тихой и безопасной обстановке. При этом Зеленов отметил, что клуб следит за новостями и находится в тесной связи с Посольством РФ.

Первый зимний сбор «народной команды» стартовал в понедельник, 17 января. Он продлится до 29 числа текущего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Зеленов
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