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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Березуцкий назвал сильные стороны новичка ЦСКА Медины

18 Января 2022 • 11:23 Комментировать

Московский ЦСКА усилился в это трансферное окно полузащитником сборной Парагвая Хесусом Мединой. Своим мнением о новичке команды поделился рулевой «армейцев» Алексей Березуцкий.

«У него неплохая левая нога, скорость. Медина универсальный игрок, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры», - поведал специалист в разговоре с клубной пресс-службой.

До перехода в стан «армейцев» Хесус выступал в МЛС за «Нью-Йорк Сити». Парагваец подписал с московским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2025 года.

По итогам 18 туров Премьер-лиги подопечные Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Алексей Березуцкий Хесус Медина
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