Березуцкий назвал сильные стороны новичка ЦСКА Медины

Московский ЦСКА усилился в это трансферное окно полузащитником сборной Парагвая Хесусом Мединой. Своим мнением о новичке команды поделился рулевой «армейцев» Алексей Березуцкий.

«У него неплохая левая нога, скорость. Медина универсальный игрок, причем с неплохим ударом, может исполнять стандарты. Ждем от него хорошей игры», - поведал специалист в разговоре с клубной пресс-службой.

До перехода в стан «армейцев» Хесус выступал в МЛС за «Нью-Йорк Сити». Парагваец подписал с московским клубом трудовое соглашение, которое рассчитано до лета 2025 года.

По итогам 18 туров Премьер-лиги подопечные Березуцкого занимают четвертое место в турнирной таблице.