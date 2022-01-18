Стало известно, когда Черчесов дебютирует на посту главного тренера «Ференцвароша»

В Венгрии приняли решение о возобновлении футбольного сезона. Рестарт чемпионата не будет перенесен из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Таким образом, российский специалист Станислав Черчесов, недавно возглавивший «Ференцварош», вскоре дебютирует у руля флагмана венгерского футбола. Первую игру под его руководством команда проведет 27 января. «Ференцварошу» будет противостоять «Академия Пушкаша».

В настоящий момент подопечные Черчесова занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Что касается «Академии Пушкаша», то этот коллектив располагается на третьей позиции.