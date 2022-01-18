​«Крылья Советов» усилит молодой полузащитник

18-летний полузащитник Артём Соколов близок к переходу из «Химок» в «Крылья Советов». Как сообщает «РБ Спорт», футболист прибудет в расположение самарского клуба уже во вторник. В настоящий момент «крылышки» готовятся к возобновлению сезона 2021/2022 на зимних сборах в Турции.

В сезоне 2021/2022 Артём Соколов провёл за «Химки» 14 матчей в чемпионате и Кубке России. На счету полузащитника один голевой пас.

После 18 сыгранных туров чемпионата России «Крылья Советов» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице. Ближайший официальный матч команда проведёт 27 февраля – против «Ростова» на выезде.