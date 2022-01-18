Медина: «В ЦСКА знаю Фернандеса и Акинфеева, видел его сэйв на ЧМ-2018»

Новоиспеченный полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина, присоединившийся к «армейцам» на правах свободного агента, рассказал о том, кого знает из футболистов российского клуба.

«Акинфеева и Фернандеса. Я смотрел матчи ЧМ-2018, видел сэйв ногой в матче с Испанией. Еще слышал о Фуксе», - передает слова парагвайского футболиста клубная пресс-служба.

О трансфере Хесуса было объявлено в понедельник, 17 января. Парагваец заключил с ЦСКА долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2025 года.

Предыдущим местом работы Медины был американский клуб «Нью-Йорк Сити».