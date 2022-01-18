Один из игроков «Краснодара» задумался о завершении карьеры

Белорусский защитник Александр Мартынович с большой долей вероятности покинет «Краснодар» по окончании сезона-2021/2022. Об этом сообщается на страницах «РБ Спорт».

По сведениям источника, 34-летний футболист подумывает о завершении игровой карьеры. Если это произойдет, руководство «быков» предложит Мартыновичу работу в структуре клуба.

Белорус защищает цвета краснодарского коллектива с 2016 года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги он поучаствовал всего в одной встрече.

По итогам 18 туров «Краснодар» набрал 29 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.