Экс-вратарь «Спартака» Ковалевски: «Левандовски заслужил и премию от ФИФА, и «Золотой мяч»

Экс-голкипер национальной сборной Польши Войцех Ковалевски, поигравший на клубном уровне за московский «Спартак», отреагировал на успех своего соотечественника Роберта Левандовски в голосовании за лучшего футболиста 2021 года по версии ФИФА.

«Он заслужил эту награду и ту, которую не получил, - «Золотой мяч». Левандовски является лучшим в мире. То, что «Золотой мяч» не оказался в его руках, является недопониманием для меня», - поведал Войцех в интервью корреспонденту ТАСС.

Напомним, что в голосовании за «Золотой мяч» 33-летний голеадор занял второе место. Награду получил аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси. Он опередил польского бомбардира на 33 балла.

В минувшем году Роберт отметился 69 забитыми мячами. Вместе с «Баварией» поляк стал чемпионом Германии и обладателем суперкубка.