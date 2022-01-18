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Де Вильена прокомментировал переезд из Краснодара в Барселону

18 Января 2022 • 08:18 Комментировать

Голландский хавбек Тонни де Вильена, перебравшийся из «Краснодара» в каталонский «Эспаньол», высказался о своем трансфере.

«Рад переходу в этот замечательный клуб. Не могу дождаться своего дебюта», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Де Вильена перешел в каталонскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона. После истечения срока договора «Эспаньол» сможет выкупить футболиста.

Тонни защищал цвета краснодарского клуба с 2019 года. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги голландец сыграл 15 поединков, забил два мяча и сделал голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Тонни де Вильена
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