Де Вильена прокомментировал переезд из Краснодара в Барселону

Голландский хавбек Тонни де Вильена, перебравшийся из «Краснодара» в каталонский «Эспаньол», высказался о своем трансфере.

«Рад переходу в этот замечательный клуб. Не могу дождаться своего дебюта», - гласит сообщение полузащитника в инстаграм-аккаунте.

Де Вильена перешел в каталонскую команду на правах аренды, рассчитанной до окончания нынешнего сезона. После истечения срока договора «Эспаньол» сможет выкупить футболиста.

Тонни защищал цвета краснодарского клуба с 2019 года. В нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги голландец сыграл 15 поединков, забил два мяча и сделал голевую передачу.