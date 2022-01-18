Сёмин: «Левандовски заслужил награду - лучший выбор, который мог быть»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об итогах голосования за лучшего футболиста 2021 года по версии ФИФА. Престижную индивидуальную награду получил центрфорвард сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски.

«Считаю результаты голосования справедливыми. Левандовски заслужил награду. Лучший выбор, который мог быть», - передает слова легенды тренерского цеха ТАСС.

Напомним, что вторым в голосовании стал аргентинец Лионель Месси, а третью строчку занял египтянин Мохамед Салах.

Осенью прошлого года прошло вручение «Золотого мяча». В нем Левандовски стал вторым, уступив Месси.