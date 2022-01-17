Стало известно, за кого голосовали Карпин и Дзюба на премии FIFA The Best

После оглашения результатов голосования премии FIFA The Best, появилась информация, кому отдавали свои предпочтения представители российской сборной – главный тренер Валерий Карпин и капитан Георгий Джикия.

В номинации за лучшего футболиста по итогам прошедшего сезона Карпин на первое место поставил Роберта Левандовски. Вторым в списке специалиста стал Мохамед Салах, а тройку замкнул Карим Бензема.

Что касается Джикии, то защитник «Спартака» также посчитал Левандовски самым достойным кандидатом. Однако футболист «красно-белых» вторую и третью строчку разделил между Криштиану Роналду и Лионелем Месси соответственно.

Напомним, что приз достался именно форварду «Баварии», как и в прошлом году.