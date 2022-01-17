Бывшая жена Мамаева станет гостем ток-шоу, где обсудит, нужно ли спортсменам выставлять свою личную жизнь на показ

Бывшая жена футболиста «Химок» Павла Мамаева, Алана, поприсутствует в качестве гостя на ток-шоу «Есть тема!» в эфире «Матч ТВ». Главной темой для обсуждений должна стать публичность профессиональных спортсменов. Другими словами, будет поднят вопрос, стоит ли медийным личностям выставлять свою жизнь на показ. В анонсе уточняется, что Мамаева «на личном опыте» знает все тонкости данной тематики.

Напомним, что семейная жизнь бывшей звездной пары Мамаевых часто ставала объектом для обсуждений в СМИ. В большинстве своем, отношения и другие детали совместного пути преподносились в негативном свете, сопровождаясь различными скандалами.