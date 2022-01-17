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Новым директором академии «Спартака» назначен экс-защитник алжирской сборной

17 Января 2022 • 22:52 Комментировать

Антар Яхья - так зовут нового директора академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова. Информацию о новой должности бывшего защитника алжирской сборной сообщает пресс-служба «красно-белых». Яхья будет работать в связке с Сергеем Родионовым - бывшим футболистом, а позже гендиректором клуба, который исполняет также обязанности президента вышеупомянутой академии.

 - Ранее 39-летний специалист занимал пост спортивного директора французского «Орлеана», успешно выстроив систему подготовки молодых игроков, - гласит заявление пресс-службы «Спартака».

Яхья успел поиграть в разных европейских клубах, какое-то время даже числился в «Интере», но не провел ни одного матча в составе «нерадзурри». За сборную Алжира провел пятьдесят два матча, забив семь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Антар Яхья
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