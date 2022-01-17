Гаврилов считает, что «Спартак» может остаться без многих легионеров

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов встревожен ситуацией, складывающейся в его бывшем клубе. Он считает, что состав команды может сильно измениться к возобновлению чемпионата, если руководство решится выставить некоторых легионеров. По словам Гаврилова, назрело время для решительных перемен, ибо сейчас московский гранд занимает всего лишь девятое место в турнирной таблице:

- Руководство и тренерский штаб будут решать, кого из легионеров убирать, а кого оставлять. Покинуть клуб могут много людей, потому что нет результата. Выгнать можно всю команду, только в чем смысл, если не придут те, кто усилит игру? - вопрошает Гаврилов, цитируемый «Спорт-Экспрессом».

Гаврилов - легенда «Спартака», запомнившийся своим мягким и умным стилем игры. С 1977 по 1985 год Гаврилов отыграл за «красно-белых» 280 матчей.