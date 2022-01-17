​Язиджи проходит медосмотр для ЦСКА

В понедельник ЦСКА объявил о переходе в свои ряды Хесуса Медины. На следующий день «армейцы» должны представить ещё одного новичка – Юсуфа Язиджи. Турецкий полузащитник в настоящий момент находится в Германии, где проходит медицинское обследование для трансфера в ЦСКА. Если проблем не будет выявлено, Язиджи станет игроком московского клуба. Об этом рассказывает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа».

ЦСКА арендует Юсуфа Язиджи у «Лилля» на полгода. В сделку будут включена опция выкупа 24-летнего футболиста за 11,5 миллиона евро.

Добавим, что ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.