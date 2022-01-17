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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шатов провёл первую тренировку с «Уралом»

17 Января 2022 • 18:10 Комментировать
Нижний Новгород
...
Урал
26.02 14:00

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Олег Шатов в ближайшее время может стать игроком «Урала». Ранее футболист прибыл на сборы клуба, а сегодня провёл первую тренировку, что можно заметить на официальной странице «Урала» в «Инстаграме».

Если Шатову удастся впечатлить тренерский штаб, то «Урал» в ближайшее время может заключить с ним контракт на постоянной основе. Отметим, что ранее футболист выступал за «Краснодар» и казанский «Рубин», однако ни в одном из этих клубов Шатов так и не смог закрепиться.

В этом сезоне на счету Олега всего три матча в РПЛ, в которых он не смог отличиться ни одним голевым действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Олег Шатов
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