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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боярский считает, что в России играет слишком много бездарных футболистов

17 Января 2022 • 17:20 Комментировать (1)

Известный актёр и музыкант Михаил Боярский, который по совместительству еще является болельщиком петербургского «Зенита», заявил, что поддерживает идею увеличения легионеров в РПЛ. Также Боярский добавил, что большинство из ныне играющих российских футболистов – «бездарные футболисты низкого уровня».

«Поддерживаю идею увеличения легионеров. Футбол станет ярче. У нас играет слишком много бездарных футболистов низкого уровня», – приводит слова Боярского издание Sport24.

Отметим, что недавно стало известно о возможном изменении лимита на легионеров. Руководство РПЛ раздумывает над тем, чтобы увеличить количество иностранцев со следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Боярский РПЛ
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Комментарии (1)
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Azymuth
17 Января 2022 в 17:29
Тысяча чертей, в кои то века он прав, каналья!
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