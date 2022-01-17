Боярский считает, что в России играет слишком много бездарных футболистов

Известный актёр и музыкант Михаил Боярский, который по совместительству еще является болельщиком петербургского «Зенита», заявил, что поддерживает идею увеличения легионеров в РПЛ. Также Боярский добавил, что большинство из ныне играющих российских футболистов – «бездарные футболисты низкого уровня».

«Поддерживаю идею увеличения легионеров. Футбол станет ярче. У нас играет слишком много бездарных футболистов низкого уровня», – приводит слова Боярского издание Sport24.

Отметим, что недавно стало известно о возможном изменении лимита на легионеров. Руководство РПЛ раздумывает над тем, чтобы увеличить количество иностранцев со следующего сезона.