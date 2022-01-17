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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дзюба опубликовал новое видео, на этот раз – с Азмуном видео

17 Января 2022 • 15:45 Комментировать

Артём Дзюба опубликовал первое в 2022 году видео на своей страничке в «Инстаграме». Футболист «Зенита» предстал в компании своего партнёра по линии атаки – Сердара Азмуна. Видео получилось весёлым из-за наложенного на него фильтра и звуковой дорожки.

 

В настоящий момент «Зенит» готовится к возобновлению сезона 2021/2022 на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ. После первой части чемпионата питерцы лидируют в турнирной таблице, опережая второе «Динамо» на два зачётных балла.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт через месяц - 17 февраля, против «Бетиса» в Лиге Европы на своём поле.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Сердар Азмун
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