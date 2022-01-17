Артём Дзюба опубликовал первое в 2022 году видео на своей страничке в «Инстаграме». Футболист «Зенита» предстал в компании своего партнёра по линии атаки – Сердара Азмуна. Видео получилось весёлым из-за наложенного на него фильтра и звуковой дорожки.

В настоящий момент «Зенит» готовится к возобновлению сезона 2021/2022 на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ. После первой части чемпионата питерцы лидируют в турнирной таблице, опережая второе «Динамо» на два зачётных балла.

Ближайший официальный матч «Зенит» проведёт через месяц - 17 февраля, против «Бетиса» в Лиге Европы на своём поле.