​Черданцев раскритиковал ставку «Краснодара» на Фарке

«Краснодар» недавно назначил на должность главного тренера Даниэля Фарке – немецкого специалиста, который за последние годы дважды поднимал «Норвич» из Чемпионшипа в Премьер-лигу. Известный комментатор Георгий Черданцев продолжает критиковать краснодарский клуб за ставку на Фарке. На своей страничке в «Твиттере» он написал, что не считает победу во втором по рангу дивизионе Англии основанием для приглашения тренера на работу в большой клуб РПЛ.

По мнению Черданцева, «Краснодар» должен был дать шанс специалисту из России. Обращаясь к Константину Геничу, Черданцев даже перечислил свой список кандидатов. В него, среди прочих, вошли Сергей Игнашевич, Андрей Тихонов, Дмитрий Хохлов, Вадим Евсеев, Михаил Галактионов и Владимир Федотов.

«Речь только об этом: о шансе нашим», - объяснил свою позицию Герданцев.