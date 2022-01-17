​«Иметь дело с русскими не бывает легко»: В Италии сообщили новую информацию о будущем Азмуна

Сердар Азмун в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Итальянское издание Tuttosport продолжает освещать ситуацию с переговорами между «Зенитом» и «Ювентусом». По данным источника, позиции клубов по-прежнему отличаются: питерцы хотят 5 миллионов евро, а туринцы пытаются снизить цену, а лучше – заложить значительную её часть как бонусы за результаты команды и показатели Азмуна.

«Иметь дело с русскими никогда не бывает легко, но ведутся переговоры по поиску компромисса. Клубы могут сойтись на полпути: миллион евро сейчас и ещё парочка потом, возможно, в виде бонусов», - пишет Tuttosport.

Отмечается, что Сердар Азмун очень хочет перейти в «Ювентус» в зимнее трансферное окно.