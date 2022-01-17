ЦСКА посредством своего официального сайта официально объявил о переходе полузащитника Хесуса Медины. В стан московских «армейцев» 24-летний футболист сборной Парагвая перебрался на правах свободного агента. Медина не имел клуба с 1 января, ведь срок его трудового соглашения с «Нью-Йорк Сити» истёк.

ЦСКА отмечает, что Хесус Медина уже прибыл в Испанию, где команда начала первый зимний учебно-тренировочный сбор. Парагваец подписал контракт до завершения сезона 2024/2025.

После первой части сезона ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. От третьего «Сочи» команда Алексея Березуцкого отстаёт всего лишь на один балл.