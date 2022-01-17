Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа причина, по которой Черевченко вернулся в «Химки» спустя три недели

17 Января 2022 • 14:14 Комментировать

В конце октября «Химки» решили попрощаться с Игорем Черевченко и сделать ставку на другого тренера. Не прошло и месяца, как 47-летний специалист вернулся в тренерское кресло подмосковного клуба. Sport24 раскрыл причину столь скорого камбэка Черевченко. По данным источника, у «Химок» из-за финансовых трудностей не было возможности выплатить тренеру предусмотренную трудовым соглашением компенсацию, размер которой должен был составить примерно 35 миллионов рублей.

После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России сезона 2021/2022 «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Игорь Черевченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
14:55 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Аталанты»: «Госенс не перейдёт в «Ньюкасл»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​«Иметь дело с русскими не бывает легко»: В Италии сообщили новую информацию о будущем Азмуна
14:14 · Россия. Премьер-лига
​Названа причина, по которой Черевченко вернулся в «Химки» спустя три недели
13:58 · Россия. Премьер-лига
Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ
13:23 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» усилится полузащитником «Спартака»
12:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал соперников на тренировочном сборе в ОАЭ
12:39 · Россия. Премьер-лига
Де Вильена переезжает из Краснодара в Барселону
12:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал состав на первый зимний сбор
12:21 · Россия. Премьер-лига
Кубок Легенд перенесён, названа новая дата турнира
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» проведёт спарринг со сборной вооружённых сил Катара
11:43 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» подписала экс-голкипера БАТЭ официально
11:36 · Россия. Премьер-лига
Артём Ребров рассказал, как расплакался в туалете после завершения карьеры
11:17 · Россия. Премьер-лига
В «Химках» рассказали, чего ждут от Жиркова и Мамаева
10:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Тиля: «Возвращение Гуса в «Спартак» зимой невозможно»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Оливье и Себастьян Тилль могут вернуться в РПЛ
Все новости
Рекомендуем