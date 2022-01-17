​Названа причина, по которой Черевченко вернулся в «Химки» спустя три недели

В конце октября «Химки» решили попрощаться с Игорем Черевченко и сделать ставку на другого тренера. Не прошло и месяца, как 47-летний специалист вернулся в тренерское кресло подмосковного клуба. Sport24 раскрыл причину столь скорого камбэка Черевченко. По данным источника, у «Химок» из-за финансовых трудностей не было возможности выплатить тренеру предусмотренную трудовым соглашением компенсацию, размер которой должен был составить примерно 35 миллионов рублей.

После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России сезона 2021/2022 «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице.