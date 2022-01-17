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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ростов» усилится полузащитником «Спартака»

17 Января 2022 • 13:23 Комментировать

19-летний хавбек Степан Мельников покидает московский «Спартак». Перспективного полузащитника подпишет «Ростов», об этом рапортуют журналисты «РБ Спорт». Детали потенциальной сделки не разглашаются.

Срок трудового договора Мельникова с «красно-белыми» рассчитан до лета 2023 года. Его рыночная стоимость составляет 350 тысяч евро, по оценке портала Transfermarkt.

В сезоне-2021/2022 Степан принял участие в 21 поединке за вторую команду «Спартака». На счету полузащитника три забитых мяча и одна голевая передача в первенстве ФНЛ. За первую команду он сыграл всего один матч в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Степан Мельников
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