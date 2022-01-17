«Спартак» назвал соперников на тренировочном сборе в ОАЭ

На официальном сайте московского «Спартака» появилась информация о соперниках «народной команды» на тренировочном сборе в Дубае.

Пресс-служба «красно-белых» рапортует, что подопечные Паоло Ваноли проведут первую встречу против словацкого «Слована». Спарринг состоится 28 января. Затем московский коллектив сыграет с «Ригой» (Латвия). Эта игра пройдет 2 февраля.

Спустя несколько дней спартаковцам предстоит встреча с малайзийским клубом «Джохора». 8 февраля «красно-белые» померяются силами с екатеринбургским «Уралом». Все матчи начнутся в 17:00 по мск.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в таблице РПЛ.