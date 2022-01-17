Де Вильена переезжает из Краснодара в Барселону

Голландский хавбек Тони де Вильена близок к уходу из «Краснодара». Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Мартен Краббендам, новым местом работы 27-летнего полузащитника станет каталонский «Эспаньол». «Бело-синие» арендуют игрока до конца сезона-2021/2022 с правом последующего выкупа.

Источник утверждает, что сегодня, 17 января, Тонни пройдет медобследование перед подписанием контракта с каталонцами.

Де Вильена пополнил ряды краснодарского коллектива в 2019 году, он был куплен у роттердамского «Фейеноорда» за девять миллионов евро. В этом сезоне полузащитник забил два гола и отдал ассист в 13 играх РПЛ.