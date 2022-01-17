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«Спартак» назвал состав на первый зимний сбор

17 Января 2022 • 12:31 Комментировать

Московский «Спартак» определился со списком футболистов, которые примут участие в первом тренировочном сборе команды. Команда под руководством итальянца Паоло Ваноли будет готовиться ко второй части сезона в Дубае.

На сбор отправятся 30 игроков, в число которых вошли новички команды Илья Свинов, Даниил Хлусевич и Шамар Николсон.

Отмечается, что защитник Самуэль Жиго, угодивший в лазарет из-за болезни, присоединится к «красно-белым» позже.

Первый сбор «Спартака» в Объединённых Арабских Эмиратах пройдет с 17 по 29 января.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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