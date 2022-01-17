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Кубок Легенд перенесён, названа новая дата турнира

17 Января 2022 • 12:21 Комментировать

Кубок Легенд официально перенесен из-за напряженной ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом отрапортовала пресс-служба турнира.

Новой датой розыгрыша соревнований утверждено 20-23 мая текущего года. Изначально турнир должен был состояться в конце января, однако эпидемиологическая ситуация спутала карты организаторам.

Кубок легенд является турниром для известных футболистов, завершивших карьеру. Первый подобный турнир состоялся в 2009 году. В 12 из 13 случаев победителем Кубка легенд становилась российская команда.

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Кубок Легенд
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