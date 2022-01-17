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Артём Ребров рассказал, как расплакался в туалете после завершения карьеры

17 Января 2022 • 11:36 Комментировать

Экс-голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность в структуре «красно-белых», вспомнил о том, как сообщил команде о завершении игровой карьеры.

«Вечер получился адским – мне все звонили, писали… На следующий день объявил команде. После этого пошел в туалет и расплакался. Нужно было пореветь», - передает слова бывшего вратаря Sports.ru.

Напомним, что Ребров объявил об уходе 8 ноября прошлого года. Он защищал цвета московского коллектива с 2011 по 2021 год. Вместе с «красно-белыми» Артём становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Также он выигрывал суперкубок страны в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артём Ребров
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