Артём Ребров рассказал, как расплакался в туалете после завершения карьеры

Экс-голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность в структуре «красно-белых», вспомнил о том, как сообщил команде о завершении игровой карьеры.

«Вечер получился адским – мне все звонили, писали… На следующий день объявил команде. После этого пошел в туалет и расплакался. Нужно было пореветь», - передает слова бывшего вратаря Sports.ru.

Напомним, что Ребров объявил об уходе 8 ноября прошлого года. Он защищал цвета московского коллектива с 2011 по 2021 год. Вместе с «красно-белыми» Артём становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Также он выигрывал суперкубок страны в 2017 году.