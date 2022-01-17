В «Химках» рассказали, чего ждут от Жиркова и Мамаева

В зимнее трансферное окно подмосковные «Химки» оформили два громких перехода – ряды аутсайдера Премьер-лиги пополнили защитник Юрий Жирков и полузащитник Павел Мамаев.

Своим мнением по этим трансферам поделился гендиректор подмосковного клуба Владимир Габулов.

«Мы верим, что и Юра, и Павел, а также остальные новички смогут усилить команду. Кто-то больше, кто-то меньше», - передает слова руководителя ТАСС.

Напомним, что Жирков и Мамаев присоединились с «Химкам» на правах свободных агентов.

На зимний перерыв подмосковная команда ушла на последнем месте в таблице Премьер-лиги.