Оливье и Себастьян Тилль могут вернуться в РПЛ

Себастьян и Оливье Тилль могут вернуться в российский чемпионат. Об этом рассказал футбольный агент Ахмед Нума, представляющий интересы игроков.

«Они хотят и могут вернуться в Россию, если это будет соответствовать их ожиданиям. Пока никаких конкретных предложений из России к ним не было», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что Оливье ранее защищал цвета «Уфы». В настоящий момент полузащитник играет в чемпионате Украины за полтавскую «Ворсклу».

В свою очередь Себастьян выступал за «Тамбов», а сейчас является футболистом тираспольского «Шерифа».