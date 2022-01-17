Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оливье и Себастьян Тилль могут вернуться в РПЛ

17 Января 2022 • 10:36 Комментировать

Себастьян и Оливье Тилль могут вернуться в российский чемпионат. Об этом рассказал футбольный агент Ахмед Нума, представляющий интересы игроков.

«Они хотят и могут вернуться в Россию, если это будет соответствовать их ожиданиям. Пока никаких конкретных предложений из России к ним не было», - передает слова агента Sport24.

Напомним, что Оливье ранее защищал цвета «Уфы». В настоящий момент полузащитник играет в чемпионате Украины за полтавскую «Ворсклу».

В свою очередь Себастьян выступал за «Тамбов», а сейчас является футболистом тираспольского «Шерифа».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оливье Тилль Себастьян Тилль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Января
10:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Тиля: «Возвращение Гуса в «Спартак» зимой невозможно»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Оливье и Себастьян Тилль могут вернуться в РПЛ
09:39 · Россия. Премьер-лига
Агент Вагнера Лава рассказал, мог ли бразилец вернуться в ЦСКА
09:27 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» и «Уфа» нацелились на полузащитника «Спартака»
03:47 · Россия. ФНЛ
«Кубань» попрощалась с двумя игроками
01:26 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» попрощался с форвардом сборной Албании
16 Января
23:56 · Россия. Премьер-лига
Тарханов опасается, что уровень новичков «Спартака» не соответствует еврокубкам
23:19 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» объявил о двух новых подписаниях официально
23:05 · Россия. Премьер-лига
Бывший наставник «Зенита» не видит в Сергееве равноценной замены для Дзюбы
20:19 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Рубин» готов заплатить ЦСКА за Кучаева
19:40 · Россия. Премьер-лига
Федотов оценил вероятность подписания Кокорина в «Сочи»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Краснодара» может перебраться в Испанию или Бельгию слухи
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» возьмёт в аренду 20-летнего защитника «Локомотива»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Баженов: На данный момент «Спартаку» нужны футболисты с именем
18:11 · Россия. Премьер-лига
Отец Медины сообщил, что футболист прилетит в расположение ЦСКА для официальной презентации эксклюзив
Все новости
Рекомендуем