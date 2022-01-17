«Ростов» и «Уфа» нацелились на полузащитника «Спартака»

«Ростов» и «Уфа» нашли усиление в московском «Спартаке». Как сообщил посредством телеграм-канала инсайдер Иван Карпов, оба клуба проявляют интерес к перспективному полузащитнику московского «Спартака» Даниилу Денисову.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие лишь в двух матчах за первую команду «красно-белых». Остальное время он провел в первенстве ФНЛ, выступая за «Спартак-2». Даниил провел в текущем сезоне 20 матчей, в которых получил две желтые карточки.

По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Денисова составляет 400 тысяч евро. Он связан трудовыми обязательствами с «народной командой» до конца июня 2023 года.