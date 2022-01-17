«Нижний Новгород» попрощался с форвардом сборной Албании

«Нижний Новгород» принял решение прекратить сотрудничество с Бекимом Балаем.
Контракт с 31-летним Балаем был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Нижнего Новгорода».
Беким Балай попрощался с «Нижним» https://t.co/CiOwgfGggP pic.twitter.com/ycRW97WU69— ФК Нижний Новгород (@fcnn_ru) January 16, 2022
В «Нижний Новгород» Беким Балай пришёл летом прошлого года из австрийского «Штурма» на правах свободного агента. Российским любителям футбола форвард сборной Албании также хорошо известен по игре за грозненский «Ахмат».
В нынешнем сезоне Беким Балай провёл за «Нижний Новгород» в чемпионате России 15 матчей и не отметился результативными действиями.
За сборную Албании Беким Балай выступает с ноября 2012 года. За это время он провёл за национальную команду 44 матча и забил восемь голов.
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