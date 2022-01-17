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«Нижний Новгород» попрощался с форвардом сборной Албании

17 Января 2022 • 01:26 Комментировать
Нижний Новгород
...
Урал
26.02 14:00

«Нижний Новгород» принял решение прекратить сотрудничество с Бекимом Балаем.

Контракт с 31-летним Балаем был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт «Нижнего Новгорода».

В «Нижний Новгород» Беким Балай пришёл летом прошлого года из австрийского «Штурма» на правах свободного агента. Российским любителям футбола форвард сборной Албании также хорошо известен по игре за грозненский «Ахмат».

В нынешнем сезоне Беким Балай провёл за «Нижний Новгород» в чемпионате России 15 матчей и не отметился результативными действиями.

За сборную Албании Беким Балай выступает с ноября 2012 года. За это время он провёл за национальную команду 44 матча и забил восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Беким Балай
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