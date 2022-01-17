Друг Тухеля собирается покорить РПЛ: Чего добьётся «Краснодар» под руководством Даниэля Фарке

Неожиданная отставка Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Краснодара» сменилась не менее неожиданным назначением – владелец клуба Сергей Галицкий впервые пригласил на эту должность немца. В 2018 году бизнесмен говорил, что категорически против тренеров-иностранцев, однако через четыре года сменил своё отношение к зарубежным специалистам, пригласив бывшего тренера «Норвича» Даниэля Фарке. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перспективы «Краснодара» под руководством немецкого тренера.

Галицкий признал свою ошибку – владелец устал от неудач российских специалистов и решил отказаться от статуса босса-патриота. Бизнесмен хочет побеждать, поэтому выбрал новое направление. После конфликта с Гончаренко владелец «Краснодара» и сам должен понять, что новому специалисту нужно дать свободу действий, ведь параллельными курсами далеко не пойдёшь.

Фарке – малоизвестный специалист даже у себя в Германии. На родине он работал со вторым составом дортмундской «Боруссии», а известность к нему пришла в Англии, когда удалось вывести скромный «Норвич» в АПЛ. Причём за четыре с половиной года удалось это сделать дважды. Старт нынешнего сезона «канарейки» провалили, набрав 5 очков в 11 первых турах. Ужасные результаты заставили боссов «Норвича» в начале ноября 2021 года отправить Фарке в отставку.

Галицкий хотел видеть у руля команды специалиста, нацеленного на интересный атакующий футбол, и он его получил. Четыре с половиной года «Норвич» играл одинаково: контроль мяча и короткие передачи. Например, в сезоне-2020/21, который «канарейки» провели в Чемпионшипе, команда владела мячом 60,8% времени. Даниэль признавался, что ему по нраву, когда его подопечные диктуют свои условия на поле. Прогресс «Норвича» был замечен более богатыми английскими клубами, поэтому перспективных игроков сразу же разбирали. Например, Буэндию продали за 38,4 млн евро, Мэддисона – за 25, Годфри – за 24,5, Льюиса – за 16,5. Умение развивать молодёжь и выгодно её продавать по душе Галицкому.

Фарке подписал контракт с «Краснодаром» до завершения сезона-2023/24. В тренерский штаб вошли Эдмунд Риемер, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Слова одного из помощников наверняка не оставили равнодушным Галицкого. «Как только команда теряет мяч, Фарке сразу же требует прессинговать соперника, активно играть в отборе, чтобы не дать ему забить гол. Мы всегда нацелены на атаку, которая зачастую начинается с активной игры защитников. Это отчасти похоже на футбол, который исповедуют Тухель и Гвардиола», – заявил Риемер, когда его спросили об игровом стиле Фарке.

Даниэль Фарке – отличный выбор, который соответствует философии «Краснодара». Несмотря на то что за «Норвичем» закрепилась репутация команды-лифта, его команда играла смело и зрелищно. «Канарейки» не парковали автобус, если перед ними появлялись топ-клубы Англии. «Норвич» при Фарке и «Краснодар» образца нескольких последних лет имеют нечто общее – зрелище для них важнее, чем результат.

Первую часть сезона РПЛ кубанцы завершили на пятом месте, набрав 29 очков в 18 турах. Если же посмотреть на показатель xPTS (ожидаемые набранные очки), у «Краснодара» он 36,10. В чемпионате России только у «Зенита» этот показатель выше – 37,61. Даже в прошлом сезоне, который был провальным для «Краснодара» по результатам, статистика была неплохой. «Быки» заняли 10-е место, набрав 41 очко, но xPTS у них был 46,31 (6-е место). Вполне вероятно, и самого Фарке привлекло то, в какой футбол играют «быки».

Атакующий стиль, долгий контроль мяча, успешная работа с молодыми игроками и хорошие отзывы Тухеля, Клоппа и Гвардиолы о работе специалиста – те характеристики, которые помогут Фарке быть на одной волне с Галицким. Концовка сезона-2021/22 пойдёт на раскачку, при этом попадание в еврокубки – задача-минимум для немца. А уже в сезоне-2022/23 Галицкий спросит с Фарке и за результат, и за стиль, и за прогресс футболистов.

Владислав АВРАМЕНКО