«Нижний Новгород» у себя на официальном сайте презентовал двух новых футболистов команды. Российский клуб подписал полузащитника Павла Карасёва и нападающего Александра Шестюка.

Карасёв уже имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, защищав в свое время цвета «Тамбова». Последней командой 29-летнего хавбека был белорусский БАТЭ, за который он провел 27 матчей в местном первенстве в прошлом сезоне.

Шестюк – бывший игрок брестского «Динамо». В прошедшем розыгрыше чемпионата Белоруссии 19-летний форвард записал на свой счет пять голов и три результативных передачи.

Напомним, что после 13 сыгранных туров «Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.