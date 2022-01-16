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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Нижний Новгород» объявил о двух новых подписаниях официально

16 Января 2022 • 23:19 Комментировать
Нижний Новгород
...
Урал
26.02 14:00

«Нижний Новгород» у себя на официальном сайте презентовал двух новых футболистов команды. Российский клуб подписал полузащитника Павла Карасёва и нападающего Александра Шестюка.

Карасёв уже имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, защищав в свое время цвета «Тамбова». Последней командой 29-летнего хавбека был белорусский БАТЭ, за который он провел 27 матчей в местном первенстве в прошлом сезоне.

Шестюк – бывший игрок брестского «Динамо». В прошедшем розыгрыше чемпионата Белоруссии 19-летний форвард записал на свой счет пять голов и три результативных передачи.

Напомним, что после 13 сыгранных туров «Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Павел Карасёв Александр Шестюк
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